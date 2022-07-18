  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتلى جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 09:17

قتلى جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية
من أمام المركز التجاري الذي شهد إطلاقا للنار في ولاية إنديانا الأميركية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، مساء أمس، الأحد، عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون، في هجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح التي تشهدها الولايات المتحدة،

وقال رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا، مارك مايرز، في بيان، إنه "شهدنا إطلاق نار كثيفا الليلة في غرينوود بارك مول"، مضيفا "حتى الآن أحصينا ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى".

وأشار مايرز إلى أن مطلق النار قُتِل برصاص "فردٍ مسلّح".

ونشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها في "فيسبوك" تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل نحو 40 ألف شخص سنويا وفقا لموقع "غان فايولنس أركايف".

ويأتي الهجوم بعد أسابيع فقط على فتح مسلح النار خلال استعراض احتفالي في 4 تموز/ يوليو الجاري في إحدى ضواحي شيكاغو الغنية، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30.

كما يأتي في أعقاب مجزرتين في أيار/ مايو أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلا ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية بتكساس.

وأدى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى إعادة إثارة الجدل حول تنظيم السلاح في البلاد. ومن المقرر أن تصوت لجنة بمجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما، على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.

بودكاست عرب 48

#إنديانا
#إطلاق نار
#مركز تجاري

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إردوغان يبحث في طهران عن ضوء أخضر لشن عملية عسكرية جديدة في سورية
إردوغان يبحث في طهران عن ضوء أخضر لشن عملية عسكرية جديدة في سورية

2022-07-18

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره العراقي الحوار مع السعودية وقمة جدة
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره العراقي الحوار مع السعودية وقمة جدة

2022-07-18

الطغمة الحاكمة في تايلاند تستخدم "بيغاسوس" ضد عشرات الناشطين
الطغمة الحاكمة في تايلاند تستخدم "بيغاسوس" ضد عشرات الناشطين

2022-07-18

الأكثر قراءة

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة "إستراتيجية وتاريخية"

2022-07-17
حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

2022-07-17
مصرع شرطي دهسا قرب رعنانا

مصرع شرطي دهسا قرب رعنانا

2022-07-17
تحليلات: زيارة بايدن وقمة طهران تدل على توقعات إسرائيلية مبالغ فيها

تحليلات: زيارة بايدن وقمة طهران تدل على توقعات إسرائيلية مبالغ فيها

2022-07-17
مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

2022-07-17