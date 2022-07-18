قتلى جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، مساء أمس، الأحد، عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون، في هجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح التي تشهدها الولايات المتحدة،

وقال رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا، مارك مايرز، في بيان، إنه "شهدنا إطلاق نار كثيفا الليلة في غرينوود بارك مول"، مضيفا "حتى الآن أحصينا ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى".

وأشار مايرز إلى أن مطلق النار قُتِل برصاص "فردٍ مسلّح".

ونشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها في "فيسبوك" تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل نحو 40 ألف شخص سنويا وفقا لموقع "غان فايولنس أركايف".

ويأتي الهجوم بعد أسابيع فقط على فتح مسلح النار خلال استعراض احتفالي في 4 تموز/ يوليو الجاري في إحدى ضواحي شيكاغو الغنية، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30.

كما يأتي في أعقاب مجزرتين في أيار/ مايو أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلا ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية بتكساس.

وأدى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى إعادة إثارة الجدل حول تنظيم السلاح في البلاد. ومن المقرر أن تصوت لجنة بمجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما، على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.