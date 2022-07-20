قمة أميركية - أفريقية في واشنطن منتصف ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عزمه استضافة عدد من قادة الدول الأفريقية بالعاصمة واشنطن، منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، نقلا عن بايدن، أن قمة أميركية - أفريقية ستعقد في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بهدف إظهار ارتباط الولايات المتحدة بأفريقيا والذي وصفه بايدن بأنه "دائم".

وأشار بايدن إلى أن القمة تظهر التزام الولايات المتحدة تجاه أفريقيا، وتؤكد على أهمية العلاقات بين بلاده وأفريقيا، وزيادة التعاون بشأن "الأولويات العالمية المشتركة". وأضاف أن القمة تساعد في تعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة، والالتزام المشترك تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان.

واعتبر الرئيس الأميركي، بايدنـ أن القمة تساهم في إدارة آثار فيروس كورونا والأوبئة المستقبلية، وتعزيز السلام والأمن، والاستجابة للتغير المناخي، وتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، ودعم الأمن الغذائي.

وعقد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، قمة مماثلة في واشنطن عام 2014، عندما كان بايدن نائبه. وجاءت القمة حينها، في أعقاب زيارة أوباما لأفريقيا عام 2013.

يذكر أن بايدن لم يقم بزيارة إلى أفريقيا منذ توليه منصبه.