تحذير من زيارة بيلوسي لتايوان: تثير حتما غضب الصين

عرب ٤٨/ أ ف ب

صرح رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن، أمس الخميس، أنّ الزيارة التي تعتزم القيام بها رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تايوان "ليست فكرة جيدة" بنظر الجيش الأميركي.

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب فإنّ بيلوسي تُعد من أركان الدولة الأساسيين في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنّ أيّ زيارة لها إلى تايوان ستثير حتما غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

ومع أنّ بيلوسي لا تتولّى أيّ منصب في السلطة التنفيذية، إلا أنّ الحكومة الأميركية ستجد نفسها محرجة حتما إذا ما قامت رئيسة مجلس النواب بزيارة إلى تايوان.

والخميس، رفضت بلوسي تأكيد أو نفي ما إذا كانت ستسافر إلى الجزيرة أم لا، مشدّدة في الوقت عينه على أنّه "من المهمّ لنا أن نُظهر دعما لتايوان".

وردّا على سؤال بشأن هذه الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى الجزيرة، قال بايدن إنّ "الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة، لكنّي لا أعرف أين نحن".

وزار عدد من الوفود الأميركية تايوان، مؤخرا.

وهذه الجزيرة تدعمها الولايات المتحدة، لكن بكين تطالب بها مؤكدة أنها جزء من أراضيها.

وإذا زارت بيلوسي تايوان، ستصبح عندها أكبر شخصية في المؤسسة أميركية تزور رسميا الجزيرة منذ عقود.