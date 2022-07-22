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مقتل 17 شخصا في هجمات مسلحة لـ"قطاع الطرق" في نيجيريا

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 07:11

مقتل 17 شخصا في هجمات مسلحة لـ"قطاع الطرق" في نيجيريا
نيجيريا (Getty Images)
عرب ٤٨/ ا ف ب
تحرير: قاسم بكري

قُتل 17 شخصا، بينهم خمسة شرطيين، في هجمات مسلحة شنّتها عصابة إجرامية في مقاطعة كاتسينا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة ومسؤول محلي.

وغابات شمال غرب نيجيريا ووسطها مليئة بعصابات إجرامية يطلق السكّان المحلّيون على أفرادها اسم "قطاع الطرق" لأنهم يقتلون الناس أو يخطفونهم بعد أن ينهبوا منازلهم ويحرقوها.

وقال المتحدّث باسم الشرطة، جامبو عيسى، إنّ مجموعة تضمّ حوالي 300 من "قطّاع الطرق" هاجموا على متن دراجات نارية، مساء الأربعاء، مركزا للشرطة بالقرب من قرية غاتاكاوا في منطقة كانكارا، ممّا أسفر عن مقتل خمسة شرطيين.

وأضاف أنه "خسرنا خمسة من عناصر الشرطة في معركة بالأسلحة النارية مع قطاع الطرق أثناء محاولتهم منع هؤلاء من الإغارة على قرية غاتاكاوا".

وفي هجمات منفصلة شنّها أفراد من العصابة نفسها، يومي الثلاثاء والأربعاء، على أربع قرى في مقاطعة فاسكاري المجاورة، قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بحسب المسؤول المحلّي، موسى أدو.

وسُجّل في السنوات الأخيرة ارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها "قطاع الطرق". وقتلت هذه العصابات الإجرامية أكثر من 2600 مدني عام 2021، بزيادة تتجاوز 250% مقارنة بالعام 2020، بحسب أرقام منظمة Acled غير الحكومية.

وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضدّ مسلحين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا".

كما يخوض الجيش مواجهات ضدّ عصابات "قطّاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة في شمال غرب البلاد ووسطها بهجمات وعمليات خطف جماعية.

بودكاست عرب 48

#نيجيريا
#مقاطعة كاتسينا
#عصابات إجرامية
#هجمات مسلحة
#قطاع الطرق

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