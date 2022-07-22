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موسكو تحظر دخول 39 أستراليا الأراضي الروسية

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 06:54

موسكو تحظر دخول 39 أستراليا الأراضي الروسية
آثار الحرب في أوكرانيا (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

حظرت روسيا، أمس الخميس، دخول 39 مواطنا أستراليا يعملون خصوصا في أجهزة الأمن والدفاع، إلى أراضيها، في إجراء وضعته في إطار الرد على عقوبات فرضتها كانبيرا على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه "ردا على قرار مسؤولين في كانبيرا فرض عقوبات (...)، أدرجت روسيا 39 شخصا إضافيا على قائمة" الأشخاص الممنوعين من دخول أراضيها.

وأكدت أنّ من بين هؤلاء "ممثّلين عن سلطات إنفاذ القانون وحرس الحدود ومتعاقدين في قطاع الدفاع".

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الممنوعين من دخول أراضيها.

وشملت القائمة على وجه الخصوص اسم نائب وزير الداخلية الأسترالي، مارك أبلونغ، وقادة الشرطة في مقاطعات أسترالية عدة.

وفي حزيران/ يونيو اتخذت روسيا، للأسباب نفسها، إجراء مماثلا طال يومها 121 أستراليا.

ومنذ بدأ جيشها يغزو جارتها أوكرانيا في نهاية شباط/ فبراير 2022، اتخذت روسيا إجراءات مماثلة ضد مئات المسؤولين الغربيين.

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#أستراليا
#روسيا
#أوكرانيا

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