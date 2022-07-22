  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

واشنطن تقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 22:10

واشنطن تقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

تعتزم الولايات المتحدة الأميركية تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصًا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس"، حسب ما أعلنت اليوم الجمعة.

وبذلك، تكون واشنطن قد زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة. وتشمل الشحنة الجديدة أيضا 500 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست" وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.

وقال كيربي إن روسيا "شنت قصفا فتاكا في كل انحاء البلاد، وضربت مراكز تجارية ومباني سكنية فقتلت مدنيين أوكرانيين أبرياء".

وأضاف "حيال هذه الفظائع، قال الرئيس بوضوح إننا سنواصل دعم الحكومة الأوكرانية وشعبها ما دام ذلك ضروريا".

ومدافع هيمارس المتحركة تستطيع إطلاق صواريخ يوجهها نظام "جي بي اس" لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كلم، الأمر الذي يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها.

ولفت كيربي إلى أن واشنطن ستقدم أيضا 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية.

وطلب وزير الدفاع الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف، الثلاثاء، من الدول الغربية تقديم مزيد من منظومات المدفعية الدقيقة، موضحا أن بلاده ستحتاج إلى "ما لا يقل عن مئة" منظومة هيمارس لتتمكن من شن هجوم مضاد يمتاز بالفاعلية.

بودكاست عرب 48

#أميركا
#أوكرانيا
#روسيا
#غزو أوكرانيا
#مساعدات عسكرية

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لقاء بين ماكرون والسيسي في باريس
لقاء بين ماكرون والسيسي في باريس

2022-07-22

اعتقال ثلاثة إيرانيين في تركيا بشبهة التخطيط لهجوم ضد إسرائيليين
اعتقال ثلاثة إيرانيين في تركيا بشبهة التخطيط لهجوم ضد إسرائيليين

2022-07-22

فرنسا: مشروع قرار يدين الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
فرنسا: مشروع قرار يدين الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

2022-07-22

الأكثر قراءة

مقتل أحمد فاخوري من الناصرة

مقتل أحمد فاخوري من الناصرة

2022-07-21
مقتل أنس بكري في رهط

مقتل أنس بكري في رهط

2022-07-21
مصرع صفا عز الدين دهسا في المغار

مصرع صفا عز الدين دهسا في المغار

2022-07-21
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الإثنين

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الإثنين

2022-07-21
موجة الحر تشتد بأوروبا وأفريقيا: 1500 وفاة بإسبانيا والبرتغال

موجة الحر تشتد بأوروبا وأفريقيا: 1500 وفاة بإسبانيا والبرتغال

2022-07-21