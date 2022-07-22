واشنطن تقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

تعتزم الولايات المتحدة الأميركية تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصًا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس"، حسب ما أعلنت اليوم الجمعة.

وبذلك، تكون واشنطن قد زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة. وتشمل الشحنة الجديدة أيضا 500 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست" وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.

وقال كيربي إن روسيا "شنت قصفا فتاكا في كل انحاء البلاد، وضربت مراكز تجارية ومباني سكنية فقتلت مدنيين أوكرانيين أبرياء".

وأضاف "حيال هذه الفظائع، قال الرئيس بوضوح إننا سنواصل دعم الحكومة الأوكرانية وشعبها ما دام ذلك ضروريا".

ومدافع هيمارس المتحركة تستطيع إطلاق صواريخ يوجهها نظام "جي بي اس" لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كلم، الأمر الذي يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها.

ولفت كيربي إلى أن واشنطن ستقدم أيضا 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية.

وطلب وزير الدفاع الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف، الثلاثاء، من الدول الغربية تقديم مزيد من منظومات المدفعية الدقيقة، موضحا أن بلاده ستحتاج إلى "ما لا يقل عن مئة" منظومة هيمارس لتتمكن من شن هجوم مضاد يمتاز بالفاعلية.