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الصين: مصرع 10 أشخاص إثر انهيار في منجم

تاريخ النشر: 23/07/2022 - 20:17

الصين: مصرع 10 أشخاص إثر انهيار في منجم
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

لقي 10 أشخاص مصارعهم وأصيب 7 آخرين بجراح إثر انهيار سفح جبل اليوم، السبت، في موقع منجم فحم في الصين؛ حسب ما أوردت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.

وذكرت القناة أن "الحادث وقع قرابة الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي (3:15 بتوقيت غرينتش) في منطقة مدينة بايين في مقاطعة غانسو (شمال غرب)"، مضيفة أن عمليات الإنقاذ انتهت.

وأوضحت أن موظفين كانوا يتنقلون في موقع المنجم "عندما انهار سفح جبل مجاور للمنجم"، ما أدى الى "دفن الموظفين بالإضافة إلى مركبات".

وفي المجموع حوصر 17 شخصا.

وأفادت حصيلة نهائية صادرة مساء اليوم بعد العثور على جثة أخيرة، بأن "10 أشخاص قتلوا وأصيب سبعة بجروح طفيفة"، بحسب ما نقل التلفزيون العام عن السلطات المحلية.

وأضاف أن "التحقيق جار لتحديد أسباب الحادث".

تحسن وضع السلامة في المناجم خلال العقود الأخيرة في الصين، كما تحسنت التغطية الإعلامية للحوادث التي تم تجاهل الكثير منها في السابق.

لكن لا تزال الحوادث تطرأ باستمرار بسبب الخطر المرتبط بالقطاع والتطبيق العشوائي أحيانًا لتعليمات السلامة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، عثر على 19 جثة لعمال مناجم علقوا تحت الأرض بعد انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي (شمال غرب) إثر أعمال بحث طويلة.

وفي مطلع عام 2021، عثر عمال الإنقاذ على 11 من عمال المناجم أحياء من مجموع 22 بعد وقوع انفجار في منجم في مقاطعة شاندونغ الشرقية، أدى إلى احتجازهم لمدة أسبوعين على عمق مئات الأمتار.

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#الصين
#منجم

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