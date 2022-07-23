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باكستان: ارتفاع قتلى الأمطار والفيضانات إلى 304

تاريخ النشر: 23/07/2022 - 21:43

باكستان: ارتفاع قتلى الأمطار والفيضانات إلى 304
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

أفادت السلطات الباكستانية اليوم، السبت، بأن حصيلة قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت باكستان على مدار أكثر من 5 أسابيع، ارتفعت إلى 304.

وقالت السلطات الباكستانية، إن "الأمطار الموسمية والفيضانات المستمرة منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، تسببت بفيضان الأنهار، وإلحاق أضرار بالطرق السريعة والجسور، وتعطيل حركة المرور، إلى جانب إلحاق الضرر الجزئي أو تدمير نحو 9 آلاف منزل".

وأضافت أن "حصيلة قتلى الفيضانات المفاجئة، التي اجتاحت مؤخرا عدة مناطق في أنحاء البلاد، ارتفعت من 98 شخصا إلى 304".

وفي إقليم بلوشستان (جنوب غرب) الأكثر تضررا، لقي 99 شخصًا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالأمطار وما تلاها من فيضانات، بالإضافة إلى مصرع 70 آخرين في إقليم السند الجنوبي.

كما لقي 61 آخرون حتفهم في إقليم "خيبر بختونخوا" الشمالي الغربي المتاخم لأفغانستان، و60 في إقليم البنجاب الشرقي.

ومن بين القتلى نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 284 شخصًا، بحسب المصدر نفسه.

وضربت الأمطار الغزيرة البلاد بكاملها تقريبًا، بما في ذلك الجزء الذي تسيطر عليه إسلام أباد من وادي كشمير المتنازع عليه مع الهند، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية، وسيول، وجرف الجسور، والمنازل، والحيوانات، لا سيما في مقاطعة "بلوشستان" الجنوبية الغربية.

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#باكستان
#فيضانات باكستان
#الأمطار في باكستان

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