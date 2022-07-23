مصرع 17 شخصا على الأقل من جراء سيول في جنوب إيران

لقي 17 شخصا على الأقل مصارعهم ولا يزال ستة في عداد المفقودين، بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران، مساء أمس، الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، صباح اليوم، السبت.

وأدت أمطار غزيرة إلى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس بجنوب الجمهورية الإسلامية، ما تسبب "بمقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان ثمانية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة خليل عبداللهي.

ونقلت وكالة "إرنا" عن حاكم منطقة استهبان، يوسف كاركر، قوله: "قرابة الساعة الخامسة عصر أمس، تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من إستهبان، ما أدى إلى سيول".

وأضاف "نتيجة لذلك، تم انتشال 17 جثة في مناطق استهبان، وتم التعرف على هويات 13 منها". وأشار إلى أن ستة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، وأن "55 من فرق الإغاثة تشارك في عمليات الإنقاذ".

وأظهرت أشرطة مصوّرة نشرتها وكالات الأنباء الإيرانية، سيولا موحلة في مجرى نهر رودبال، جرفت معها بعض السيارات البيضاء اللون.

وأوضح كاركر أن "عددا من الأشخاص المحليين والزوار (من مناطق أخرى) الذين كانوا يتنزهون عند ضفاف النهر أو متواجدين في مجراه، باغتهم ارتفاع مستوى المياه".

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، لقي ثمانية أشخاص على الأقل، غالبيتهم في محافظة فارس، حتفهم جراء فيضانات في جنوب البلاد نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2019، إلى مصرع 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار.