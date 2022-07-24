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البيت الأبيض يؤكد أنه يمكن احتواء تفشي جدري القردة

تاريخ النشر: 24/07/2022 - 18:29

البيت الأبيض يؤكد أنه يمكن احتواء تفشي جدري القردة
شاب يتلقى جرعة من اللقاح المضاد للجدري (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه واثق بأن السلطات يمكنها "القضاء" على جدري القردة في الولايات المتحدة، عبر تسريع طرح اللقاحات والعلاج لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال منسّق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، أشيش جا، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية: "أعتقد أنه يمكن احتواء جدري القردة تماما".

وأضاف جا: "لقد تصّرفنا بسرعة"، ردا على اتهام إدارة الرئيس جو بايدن بأنها لم تكن مستعدة عندما بدأت الحالات الأولى بالظهور في الولايات الأميركية قبل أكثر من شهرين.

وأشار إلى أن واشنطن اعتمدت استجابة مكثّفة "بشكل كبير جداً"، بما في ذلك الحصول على نحو800 ألف جرعة لقاح من الدنمارك، منذ تفشّي المرض في الولايات المتحدة في أيار/ مايو، عندما كانت مخزونات لقاح جدري القردة محدودة.

واذ لفت اشيش جا إلى أن "الخطة محورها القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة"، قال "أظن أننا يمكننا تحقيق ذلك".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما أاصاب نحو 17 ألف شخص في 74 دولة.

وكان المشرّعون ورؤساء البلديات في الولايات المتحدة قد اشتكوا من رد إدارة بايدن، وبينهم النائب الديمقراطي آدم شيف الذي حذر وزير الصحة هذا الأسبوع من أنّ "الحكومة الفدرالية لا تقوم بالاستجابة المطلوبة".

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#جدري القردة
#البيت الأبيض
#اللقاحات
#الولايات المتحدة

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