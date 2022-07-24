  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كوريا الشمالية تتهم واشنطن بإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

تاريخ النشر: 24/07/2022 - 09:28

كوريا الشمالية تتهم واشنطن بإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

اتهمت كوريا الشمالية، الأحد، الولايات المتحدة بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مكررة بذلك اتهامات أطلقتها روسيا ورفضتها الأمم المتحدة في آذار/مارس.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن واشنطن "أقامت عددا من المختبرات البيولوجية في عشرات البلدان والمناطق بما في ذلك أوكرانيا في تحد للمعاهدات الدولية"، مشيرة إلى عناصر "اكتشفتها" روسيا.

كما اتهمت بيونغ يانغ حليفة موسكو واشنطن بأنها "الراعي الشرير للإرهاب البيولوجي الذي يلقي البشرية في الدمار"، وبشن "حرب بكتيرية" خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي.

وكانت الصين وكوريا الشمالية وروسيا كررت اتهامات من هذا النوع في الماضي.

لكن واشنطن نفت ذلك.

واتهمت موسكو واشنطن في آذار/مارس بتمويل أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا التي غزتها روسيا في أواخر شباط/فبراير.

وتنفي واشنطن وكييف وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا. وتخشى الولايات المتحدة أن تنطوي هذه الاتهامات على نية لموسكو باستخدام هذه الأسلحة قريبا في أوكرانيا.

وقالت إيزومي ناكاميتسو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في آذار/مارس إن الأمم المتحدة "ليست على علم بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".

وفي شباط/فبراير قالت بيونغ يانغ إن السياسة الأميركية هي "السبب العميق للأزمة الأوكرانية".

واعترفت كوريا الشمالية رسميا بمنطقتين انفصاليتين معلنتين من جانب واحد ومواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا.

بودكاست عرب 48

#كوريا الشمالية
#اتهامات
#أميركا
#إنتاج أسلحة بيولوجية

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حرائق كبيرة في غابات كاليفورنيا إثر موجة من "الحر الشديد"
حرائق كبيرة في غابات كاليفورنيا إثر موجة من "الحر الشديد"

2022-07-24

العاهل الأردني: نواجه على حدودنا هجمات من "ميليشيات لها علاقة بإيران"
العاهل الأردني: نواجه على حدودنا هجمات من "ميليشيات لها علاقة بإيران"

2022-07-24

إثيوبيا: مقتل العشرات من مسلحي حركة "الشباب"
إثيوبيا: مقتل العشرات من مسلحي حركة "الشباب"

2022-07-24

الأكثر قراءة

الطيرة: قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

الطيرة: قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

2022-07-23
إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

2022-07-23
اليد التي لم تصافح: إقالة وزيرة بحرينية رافضة للتطبيع

اليد التي لم تصافح: إقالة وزيرة بحرينية رافضة للتطبيع

2022-07-23
طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

2022-07-23
النهج الإسرائيلي في فضح التطبيع

النهج الإسرائيلي في فضح التطبيع

2022-07-23