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‎واشنطن تعلن رفضها تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

تاريخ النشر: 24/07/2022 - 23:44

‎واشنطن تعلن رفضها تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى
سوليفان (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، غير مستعدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لتجنب "الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة".

وقال سوليفان، مساء الأحد، خلال مشاركته في منتدى "آسبن" الأمني، نظمه معهد آسبن (مقره واشنطن) إن "هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ ‘أتاكمز‘ بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها 300 كيلومتر".

وأضاف أن بايدن "يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها، ولكن الهدف الآخر هو ضمان ألا ينتهي بنا المطاف في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة".

وكانت الولايات المتحدة قد سلمت كييف 12 راجمة من طراز HIMARS MLRS، فيما أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تسليم مرتقب لأربع راجمات أخرى من هذا الطراز.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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#مستشار الأمن القومي الأميركي
#جيك سوليفان
#الرئيس الأميركي
#جو بايدن

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