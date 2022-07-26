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إسطنبول: افتتاح مركز تنسيق لتصدير الحبوب الأربعاء

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 19:59

إسطنبول: افتتاح مركز تنسيق لتصدير الحبوب الأربعاء
خلال مراسم توقيع اتفاقية رفع الحظر عن صادرات الحبوب (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز تنسيق مسؤول عن الإشراف على نقل الحبوب وفقًا للاتفاقية الموقعة في 22 تموز/ يوليو بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول، غدا الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار سيحضر الافتتاح.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، من المتوقع أن يصل وفد روسي إلى إسطنبول، اليوم الثلاثاء للمشاركة في الحفل.

ونصت الاتفاقية الموقعة في إسطنبول على افتتاح مركز التنسيق المشترك، للسماح باستئناف عمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا المتوقفة منذ بداية الحرب الروسية.

ومن المفترض أن يؤدي استئناف الصادرات إلى مساعدة الدول التي تعتمد على الأسواق الروسية والأوكرانية والتي تمثل معًا 30% من تجارة القمح العالمية.

وسيكون مركز التنسيق مسؤولا عن تفتيش السفن التي تبحر من وإلى البحر الأسود كما طالبت موسكو.

والضربة الروسية التي استهدفت السبت ميناء أوديسا على البحر الأسود الحيوي لتجارة الحبوب، أثارت قلقا حول تطبيق الاتفاق.

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#تجارة القمح العالمية
#مركز تنسيق لتصدير الحبوب

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