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ثمانية قتلى في حريق مبنى في موسكو

تاريخ النشر: 29/07/2022 - 09:39

ثمانية قتلى في حريق مبنى في موسكو
موسكو (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

تسبب حريق في مبنى في جنوب شرق العاصمة الروسية، موسكو، بمقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، ليل الخميس الجمعة، على ما أعلنت السلطات الروسية، موضحة أن النيران بدأت في نزل.

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الجنائية الرئيسية في بيان "تفيد معلومات أولى بأن ثمانية أشخاص قضوا في الحريق وأدخل أربعة آخرون المستشفى".

وفي بيان منفصل، قالت أجهزة الإغاثة إن الحريق أصاب الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من 15 طابقا وقد سيطرت عليه بسرعة، قبيل الساعة الواحدة صباحا، واستلزم الأمر إجلاء أكثر من 200 شخص.

وأوضح قائد أجهزة الإغاثة في موسكو بالإنابة، أندري رومانتسيف، الذي أوردت تصريحه وكالة تاس العامة للأنباء "منعت قضبان حديد على النوافذ السكان من الفرار، وهذا السبب الرئيسي للوفيات".

وأضاف أن صفارات الإنذار في النزل لم تنطلق وقد لوحظت انتهاكات لقواعد السلامة خلال زيارات تفقد سابقة للمؤسسة في 2019 وفي حزيران/ يونيو الماضي.

وفتح تحقيق في "عدم احترام شروط السلامة" على ما قالت لجنة التحقيق.

وغالبا ما تشهد روسيا حرائق أو حوادث تسرب غاز قاتلة مرتبطة بالمنشآت المتداعية أو بسبب الإهمال.

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#روسيا
#حرائق
#حوادث
#موسكو

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