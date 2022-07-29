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موسكو تتهم كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب وتعلن مقتل العشرات

تاريخ النشر: 29/07/2022 - 13:33

موسكو تتهم كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب وتعلن مقتل العشرات
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

اتهم الجيش الروسي والانفصاليون المدعومون من موسكو، اليوم الجمعة، قوات كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون في شرق أوكرانيا، مؤكدين سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن الواقع في أولينفيكا، بمنطقة دونيتسك الانفصالية، استُهدف ليلا براجمات صواريخ أميركية طراز "هيمارس".

وأعلنت الوزارة في بيان أن "أربعين أسير حرب أوكرانيا قتلوا و75 جرحوا"، مضيفة أن ثمانية من موظفي مركز الاعتقال أصيبوا أيضا بجروح.

من ناحيته، أفاد زعيم الانفصاليين في دونيتسك، دنيس بوشيلين بمقتل 47 شخصا. وقالت قوات المنطقة الانفصالية إن 53 شخصا قتلوا.

وأكد بوشيلين في تصريحات بثها التلفزيون الروسي الرسمي، إن ما مجموعه 193 شخصا كانوا في السجن وقت الضربة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن من بين أسرى الحرب الأوكرانيين أفراد من كتيبة "آزوف" التي دافعت عن منشأة أزوفستال الصناعية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وتعتبر روسيا الوحدة العسكرية السابقة التي كانت مرتبطة بجماعات يمينية متطرفة، منظمة من النازيين الجدد.

وأظهرت مشاهد التلفزيون الروسي ما يبدو أنه ثكنة مدمرة وأسرّة معدنية ملتوية ولكن لم يظهر أي مصابين.

وأكدت الوزارة أن "هذا الاستفزاز الشائن يهدف إلى تخويف الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام".

وقال بوشيلين إن قوات كييف قصفت السجن لأن أسرى الحرب الأوكرانيين بدأوا الإدلاء بشهاداتهم.

وبعد أسابيع من الحصار في منشأة أزوفستال، آخر معاقل ماريوبورل، استسلم نحو 2500 مقاتل أوكراني في أيار/ مايو. وقالت السلطات الروسية إنهم سيُسجنون في أولينيفكا.

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#موسكو
#كييف
#أوكرانيا
#أسرى حرب أوكرانيون

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