إسلامي: إيران تمتلك القدرة على صناعة قنبلة نووية

قال رئيس منظمة ​الطاقة الذرية الإيرانية​، ​محمد إسلامي​، إن بلاده "تتعاون مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وهي تشرف على برنامجنا النووي"، مشيرا إلى أن "إيران لديها القدرة على صناعة قنبلة نووية، ولكننا لا ننوي ذلك".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة مع وكالة "فارس" أن "اتهامات ​إسرائيل​ بشأن برنامجنا النووي لن تؤثر على عملنا ولن تحقق أي نتيجة".

وأشار إلى أن كل الأنشطة النووية الإيرانية يتم تنفيذها تحت إشراف الوكالة، بموجب اتفاق الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران لن تقبل الضغط عليها مرة أخرى بسبب اتهامات أثيرت سابقا وأغلقها الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي السياق، أشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إلى أنه "من المرجح أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبا".

وأوضح أن "أعضاء لجنة الأمن القومي عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مع رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني علي باقري كني، وبالنظر إلى جهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى اختتام مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة".

الخارجية الإيرانية: جولة جديدة من المفاوضات يمكن أن تبدأ خلال الفترة المقبلة

الخارجية الإيرانية: جولة جديدة من المفاوضات النووية قد تبدأ قريبا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه "خلال الأيام الماضية تبادلنا بشكل جاد رسائل" بشأن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع المنسق الأوروبي، إنريكي مورا، مشيرا إلى وجود "تحركات وجهود لأطراف أخرى أيضا".

وأضاف كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن بلاده "لطالما قدمت المبادرات خلال المفاوضات ونعتبر أن عملية التفاوض هي الطريق المنطقي والمعقول للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يضمن منافع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي وخاصة المنافع الاقتصادية".

وأشار إلى المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وقال إن طهران درست المقترح "بدقة وقدمنا تعليقاتنا عليه".

وأكد المتحدث الإيراني أن إيران ترحب بأي أفكار ومقترحات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق، قائلا إن "الجولة القادمة من المفاوضات النووية قد تنعقد خلال الفترة المقبلة"، متوقعا أن يتم تحديد موعدها قريبا.

وأضاف كنعاني أن "التوصل لاتفاق منطقي ومستدام رهين بإرادة الطرف الآخر وبالذات الطرف الأميركي وأن يتجنب طرح مواضيع غير ذات صلة"، مؤكدا أن بلاده "ترى أن التوصل للاتفاق إستراتيجيتها الجادة ولا ننظر إلى المفاوضات من منطلق تكتيكي".

وكان بوريل قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه قدم مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب "أزمة خطيرة".

وكتب بوريل في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن النص "ليس اتفاقا مثاليا"، لكنه "يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكنا، بصفتي وسيطاً في المفاوضات".

وأشار إلى أن الحل المقترح "يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.