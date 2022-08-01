  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

غوتيريش: البشريّة على بعد "خطوة واحدة غير محسوبة" قد تؤدي إلى "الإبادة النوويّة"

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 20:33

غوتيريش: البشريّة على بعد "خطوة واحدة غير محسوبة" قد تؤدي إلى "الإبادة النوويّة"
الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من أن العالم على بعد "خطوة واحدة غير محسوبة"، قد تؤدي إلى "الإبادة النووية" في وقت يواجه تهديدا "لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة".

وقال في مستهل مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "حالفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس إستراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد النزاع نووي".

وأضاف أن "البشرية اليوم على بعد سوء تفاهم واحد، خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية"، داعيًا إلى "بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وبعدما أُرجئ مرات عدة منذ عام 2020 بسبب أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19)، ينعقد المؤتمر العاشر للبحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1970، ويستمرّ حتى 26 من الشهر الجاري في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

واعتبر غوتيريش أن هذا المؤتمر يشكل "فرصة لتعزيز هذه المعاهدة ومواءمتها مع عالم اليوم"، معربًا عن أمله في تجديد التأكيد على عدم استخدام الأسلحة النووية وأيضًا اتخاذ "التزامات جديدة" لتقليص الترسانة.

وتابع: "إلغاء الأسلحة النووية هو الضمانة الوحيدة أنها لن تُستخدم أبدًا"، مشيرًا إلى أنه سيتوجه بعد بضعة أيام إلى مدينة هيروشيما في ذكرى قصفها.

ولفت إلى أن "قرابة 13 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة ضمن ترسانات في أنحاء العالم، في وقت تزداد فيه مخاطر الانتشار وتضعف الضمانات للوقاية من تصعيد"، متحدثًا خصوصًا عن "الأزمات" في الشرق الأوسط وفي شبه الجزيرة الكورية والحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي كانون الثاني/ يناير، تعهّدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) وهي أيضًا قوى نووية، بـ"الحؤول دون تواصل انتشار" الأسلحة النووية، وذلك قبيل إرجاء جديد لمؤتمر البحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وخلال المؤتمر الأخير عام 2015، لم يتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق حول المسائل الجوهرية.

بودكاست عرب 48

#الأمم المتحدة
#أنطونيو غوتيريش
#الحرب الباردة
#الإبادة النووية
#حرب نووية
#الحرب العالمية الثالثة

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عقوبات أميركية جديدة على النفظ الإيراني تستهدف شركات صينية وإماراتية
عقوبات أميركية جديدة على النفظ الإيراني تستهدف شركات صينية وإماراتية

2022-08-01

روسيا تدرج 39 بريطانيًّا بينهم زعيم حزب العمال على قائمتها السوداء
روسيا تدرج 39 بريطانيًّا بينهم زعيم حزب العمال على قائمتها السوداء

2022-08-01

الثالثة خلال أسبوع: إيران تفكك شبكة تجسس لصالح إسرائيل
الثالثة خلال أسبوع: إيران تفكك شبكة تجسس لصالح إسرائيل

2022-08-01

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يعلن استهداف الاحتلال لموقع تواجَد فيه أحد أسراه

أبو عبيدة يعلن استهداف الاحتلال لموقع تواجَد فيه أحد أسراه

2022-07-31
بروتوكولات مجزرة كفر قاسم: خطة الترانسفير

بروتوكولات مجزرة كفر قاسم: خطة الترانسفير "خُلد" لتهجير سكان المثلث

2022-07-31
دالية الكرمل: مصرع حسيب غضبان في انقلاب مركبة

دالية الكرمل: مصرع حسيب غضبان في انقلاب مركبة

2022-07-31
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الجمعة

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الجمعة

2022-07-31
خفض أسعار الوقود في البلاد فجر الإثنين

خفض أسعار الوقود في البلاد فجر الإثنين

2022-07-31