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واشنطن سترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 23:29

واشنطن سترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار
جنود أوكرانيون يستخدمون قاذفة صواريخ أميركية ("أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها سترسل أسلحة جديدة بقيمة 550 مليون دولار للقوات الأوكرانية التي تواجه الحرب الروسية، بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ التي تزداد أهمية في النزاع.

وأكد الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي للصحافة أن هذه المساعدة ستتضمن خصوصًا "مزيدًا من الذخائر لمنظومات (...) هيمارس".

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأميركية المقدّمة لأوكرانيا منذ أن تسلّم الرئيس الأميركي، جو بايدن مهامه، إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفق المتحدث.

وأوضح البنتاغون في بيان أن المساعدة الجديدة ستتضمّن أيضًا 75 ألف قذيفة من عيار 155 ملم.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بقدرات أساسية".

وتستطيع مدافع "هيمارس" المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام "جي بي إس" لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كلم، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها.

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#واشنطن
#أوكرانيا
#أسلحة أميركية
#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا

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