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احتمالية زيارة بيلوسي لتايوان: بكين تهدد واشنطن وروسيا تتّهم

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 11:53

احتمالية زيارة بيلوسي لتايوان: بكين تهدد واشنطن وروسيا تتّهم
رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

حذّرت الصين الولايات المتحدة، الثلاثاء، من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، تايوان، في ظلّ احتدام التوتّرات بين بكين وواشنطن.

ووصلت بيلوسي الثلاثاء إلى ماليزيا، في ثاني محطة من جولتها الآسيوية التي ترفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة إلى تايوان غير مؤكدة لكن تزداد أرجحية.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها الواجب توحيدها، بالقوّة إن اقتضى الأمر ذلك. وهي حذّرت واشنطن أكثر من مرّة من مغبّة قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة التي ستستفزّها بشدّة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونيينغ، خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأميركي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".

وعادة ما يأتي مسؤولون أميركيون إلى تايوان في زيارات تبقى بعيدة عن الأضواء هدفها التأكيد على دعم الجزيرة، غير أن بيلوسي ستكون أعلى مسؤول أميركي يزور تايوان في التاريخ الحديث، في حال أقدمت على هذه الخطوة.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ"زعزعة العالم" من خلال إحداث توترات بشأن تايوان حيث يثير احتمال زيارة بيلوسي لهذه الجزيرة غضب بكين.

وكتبت الناطق باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر تيليغرام "واشنطن تزعزع العالم. لم يحل أي نزاع في العقود الأخيرة بل تم التسبب بنزاعات كثيرة".

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