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الصين تستدعي السفير الأميركيّ لديها؛ روسيا: من حقّها اتّخاذ أي إجراءات

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 22:48

الصين تستدعي السفير الأميركيّ لديها؛ روسيا: من حقّها اتّخاذ أي إجراءات
من الترحيب ببيلوسي في تايوان (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استدعت وزارة الخارجية الصينية، السفير الأميركي لديها، للاحتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان، والتي وصفتها موسكو، الثلاثاء، بأنها "استفزاز واضح". مضيفة أن من حقّ الصين اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها.

وصرّحت وزارة الخارجية الروسية أن "الجانب الصيني لديه الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في ما يتعلّق بقضية تايوان".

ووصفت موسكو زيارة بيلوسي بأنها "استفزاز واضح" يهدف إلى احتواء الصين.

وتوعدت الصين، الثلاثاء، بشن "أعمال عسكرية محددة الهدف" ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "نحض واشنطن على الامتناع عن أعمال تقوّض الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد حيث لم يعد فيه مكان للهيمنة الأميركية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الزيارة تسبب "زيادة التوتر" في المنطقة متّهما واشنطن باختيار "طريق المواجهة".

وأضاف: "نريد أن نعيد تأكيد أننا نتضامن تماما مع الصين، وموقفها من المشكلة مفهوم ومبرر".

وكتبت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا عبر "تليغرام" أنّ "واشنطن تزعزع العالم. لم يحل أي نزاع في العقود الأخيرة بل تم التسبب بنزاعات كثيرة".

وتحاول روسيا التي تزداد عزلتها على الساحة الدولية منذ تدخلها في أوكرانيا ومعاناتها اقتصاديا من العقوبات الغربية، التقرب من الصين.

وتعتبر بيلوسي أبرز مسؤولة أميركية تزور تايوان منذ 25 عاما. وكانت بكين قد أعلنت أنها تعتبر وجودها استفزازا كبيرا.

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#موسكو
#زيارة بيلوسي لتايوان
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#الصين

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