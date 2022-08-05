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ثلاث سفن شحن جديدة محمّلة بالحبوب تغادر أوكرانيا

تاريخ النشر: 05/08/2022 - 09:50

ثلاث سفن شحن جديدة محمّلة بالحبوب تغادر أوكرانيا
تصدير الحبوب الأوكرانية (أرشيفية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن ثلاث شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا صباح اليوم الجمعة في قافلة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في تموز/ يوليو.

وقالت الوزارة في بيان إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا.

وتبحر هذه السفن بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في إسطنبول في 22 تموز/ يوليو.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقان منفصلان. كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي أوقفته الحرب منذ 24 شباط/ فبراير.

وغادرت السفينة "نافستار"، التي ترفع علم بنما أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة ب33 ألف طن من الذرة.

أما السفينة "رزجين" التي ترفع العلم المالطي، فأبحرت إلى إنكلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ13 ألف طن.

وحدد مركز التنسيق ليلا وجهتي السفينتين وهما ريغاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في إنجلترا.

أما سفينة الشحن التركية "بولارنت" التي كانت تنتظر أيضًا على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.

وقالت الوزارة إن هذه السفينة سيتم "فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال إسطنبول" قبل أن تتوجه إلى كاراسو.

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#تركيا
#أوكرانيا
#حبوب
#سفن شحن

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