الصين تواصل المناورات وتايوان ترسل سفنا ومقاتلات

واصلت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان صباح اليوم الأحد، الذي ينتظر أن يكون آخر يوم من المناورات التي زادت إلى حد كبير من التوترات في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنها أرسلت طائرات وسفنا للرد "بشكل مناسب" على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وأوضحت الوزارة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في بيان لها، اليوم الأحد، إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والمسيّرات واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح اليوم الأحد لمحاكاة التعرض لأي هجمات.

وأفاد الجيش التايواني أن 20 طائرة صينية و14 سفينة حربية شاركت في تدريبات، أمس السبت، في الوقت الذي قامت فيه طائرات صينية بدون طيار مجددا بتنفيذ عمليات مراقبة فوق جزيرة كينمن التي تسيطر عليها تايوان، والتي تقع على بعد 10 كيلومترات فقط من مدينة شيامن الساحلية في البر الرئيسي للصين.

و قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ، اليوم الأحد، إن الصين استخدمت "بغطرسة" إجراءات عسكرية لتعكير السلام والاستقرار الإقليميين، داعيا بكين إلى عدم استعراض "عضلاتها العسكرية" في المنطقة.

ودان "الأعداء الأجانب" الذين قال إنهم يحاولون تقويض معنويات الشعب التايواني بالهجمات الإلكترونية وحملات التضليل.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن تايوان كانت دائما جزءا من الصين ولن تكون أبدا غير ذلك، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تستطيع أبدا وقف عملية الوحدة.

وشدد وانغ يي على أن الأمم المتحدة تعترف بوجود صين واحدة ويتعين على الدول الالتزام بهذا المبدأ، مطالبا بتضافر الجهود لضمان تطبيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأطلقت القيادة الصينية في بكين المناورات، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايبيه الأسبوع الماضي.

وتعد التدريبات أكبر استعراض للقوة العسكرية للصين منذ التدريبات الصاروخية التي نفذتها في تسعينيات القرن الماضي، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملتي طائرات إلى مضيق تايوان.