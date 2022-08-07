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انطلاق 5 سفن أوكرانية محملة بـ161 ألف طن من الحبوب

تاريخ النشر: 07/08/2022 - 10:33

انطلاق 5 سفن أوكرانية محملة بـ161 ألف طن من الحبوب
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

تنطلق خمس سفن شحن محملة بالحبوب، الأحد، من مينائي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين لمواصلة تصدير الحبوب، وفق ما أعلن مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على العمليات، مساء السبت.

في المجموع، تنقل السفن أكثر من 161 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية إلى تركيا والصين وإيطاليا، وفق مركز التنسيق المشترك الذي سيتابع تقدمها حتى وصولها إلى إسطنبول، حيث سيتم تفتيشها في البحر قبل أن تعبر مضيق البوسفور.

مع انطلاق هذه السفن، تتخذ صادرات الحبوب الأوكرانية تدريجيًا وتيرة ثابتة.

وأوضح مركز التنسيق المشترك في بيان أنه "بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم" في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال "قد تتأثر جداول المواعيد بالاستعدادات والظروف الجوية أو أي ظروف أخرى غير متوقعة".

تزامنًا سمح المركز لسفينة الشحن "أم في أوسبراي" بالإبحار فارغة إلى تشيرنومورسك بعد أن يتم تفتيشها الأحد قبالة سواحل إسطنبول.

أنشئ مركز التنسيق المشترك في اسطنبول بموجب الاتفاق الدولي الموقع في 22 تموز/يوليو بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

يسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وأنهى الخبراء، مساء السبت، تفتيش الناقلة نافيستار التي غادرت أوديسا الجمعة متوجهة إلى أيرلندا.

وأكد المركز أن سفينتين أخريين غادرتا في الوقت عينه ستخضعان للتفتيش الأحد.

ورحب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الأوكرانيين مساء السبت، باستئناف صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية من طريق البحر. وقال "موانئنا المطلة على البحر الأسود تعمل".

وأضاف "لكن الخطر الرئيسي يبقى (في مجال) الأمن. خطر حصول استفزاز روسي وأعمال إرهابية لا يزال قائما. يجب أن يدرك الجميع ذلك. لكن إذا وَفَى شركاؤنا بالتزاماتهم وضمنوا أمن عمليات التسليم، فإن هذا سيحل أزمة الغذاء العالمية".

بودكاست عرب 48

#أوكرانيا
#روسيا
#الحرب على أوكرانيا
#تصدير الحبوب
#اتفاقية إسطنبول

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