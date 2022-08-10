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أوكرانيا: مقتل 13 مدنيا بقصف روسي

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 11:13

أوكرانيا: مقتل 13 مدنيا بقصف روسي
من قصف سابق في أوكرانيا (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، فالنتين ريزنيتشينكو، عن مقتل 13 مدنيًا، ليل الثلاثاء الأربعاء، في قصف روسي على المنطقة.

وتوفي شخصان آخران متأثرين بجروحهما ليضافا إلى الحصيلة الأولى البالغة 11 قتيلا التي كان أعلنها الحاكم قبيل ذلك عبر "تيليغرام".

وأدى الهجوم المسائي إلى إصابة 11 شخصا بجروح أيضا بينهم خمسة في حالة خطرة في هذه المنطقة الآمنة نسبيا التي تستقبل المدنيين الذين يتم اجلاؤهم من منطقة دونباس الواقعة إلى الشرق منها وتشكل مركز الهجوم الروسي راهنا.

وقال الحاكم "أمضينا ليلة رهيبة من الصعب جدا إخراج الجثث من تحت الأنقاض. أرجوكم توجهوا إلى أماكن آمنة خلال الانذارات الجوية لا تدعوا الروس يقتلونكم".

وقد استهدفت مدينة مارغانيتس الواقعة على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو قبالة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية وبلدة فيتشيتشيتاراسيفكا بهجوم استخدمت فيه راجمات صاروخية من طراز غراد.

وأكد الحاكم "أطلق 80 صاروخًا عمدا وبطريقة خبيثة على أحياء سكنية فيما كان الناس ينامون في بيوتهم".

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#أوكرانيا
#قصف روسي
#الحرب الروسية الأوكرانية

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