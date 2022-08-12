بدء سريان الحظر الأوروبي على الفحم الروسي

دخل الحظر الأوروبي على الفحم الروسي حيز التنفيذ، أمس الخميس، بعد الاتفاق على فرض عقوبات على استيراد جميع أشكال الفحم الروسي في نيسان/ أبريل الماضي.

وجاء هذا الحظر ضمن الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن الحظر المفروض على الفحم "يجب أن يؤدي إلى خسارة في الإيرادات بنحو 8 مليارات يورو لروسيا"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وكان الفحم أول مصدر روسي للطاقة يضعه الاتحاد الأوروبي في خانة المواد التي تخضع للعقوبات.

وتستهلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الكثير من النفط والغاز الروسي، الذي لم يتم فرض عقوبات عليه مقارنة مع الفحم.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت، الثلاثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة انخفضت بنسبة 40 بالمئة تقريبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير، هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.