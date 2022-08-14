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أستراليا: إخلاء مطار كانبيرا بعد إطلاق نار

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 08:40

أستراليا: إخلاء مطار كانبيرا بعد إطلاق نار
إخلاء المطار لساعات (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قامت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد بتوقيف رجل بعد إطلاق أعيرة نارية في مطار كانبيرا، حيث تم إخلاء المطار من المسافرين لعدة ساعات لحين الانتهاء من التحقيق الأولي ومعاينة ميدانية للشرطة وتفتيش أرجاء لمطار.

وأفادت الشرطة في بيان أنه "تم إخلاء محطة مطار كانبيرا من باب الحيطة والوضع في المطار تحت السيطرة" بدون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز الشرطة رجلا داخل المطار، بينما كان المسافرون ينظرون إليه، كما تجمع مندوبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء.

ووفقا لموقع مطار كانبرا الإلكتروني، لم تغادر أي رحلات منذ الساعة (1:20) بالتوقيت المحلي.

وهناك تقارير عن رحلات قادمة لا تزال على مدرج المطار، مع عدم تمكن الركاب من النزول ودخول المبنى.

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#أستراليا
#إخلاء
#مطار كانبيرا
#إطلاق نار

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