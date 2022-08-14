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للمرة الأولى منذ 2016: تمثيل الكويت في طهران يعود إلى مستوى السفير

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 19:58

للمرة الأولى منذ 2016: تمثيل الكويت في طهران يعود إلى مستوى السفير
وزير الخارجية الإيراني، عبد اللهيان(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تسلّم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أوراق اعتماد بدر عبد الله المنيخ، وهو أول سفير للكويت في إيران مذ خفّضت الكويت تمثيلها الدبلوماسي في طهران في العام 2016.

وأفادت الخارجية الإيرانية ليل السبت بأن المنيخ قدّم أوراق اعتماده "ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكانت الكويت قد خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية في أعقاب قرار السعودية في كانون الثاني/ يناير 2016، قطع علاقاتها مع طهران على خلفية تعرض بعثات دبلوماسية لها لاعتداءات من محتجين على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي السعودي المعارض نمر النمر.

وتأتي الخطوة الكويتية في ظل حوار تجريه إيران والسعودية منذ أكثر من عام بتسهيل من العراق، سعيا لتحسين العلاقات بين الخصمين الإقليميين.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تموز/ يوليو الماضي، أن بلاده تعدّ لعقد لقاء علني بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني.

وتأتي عودة السفير الكويتي إلى طهران، بعد أسابيع من إعلان الإمارات أنها تدرس إعادة سفيرها إلى العاصمة الإيرانية، بعد سنوات من قيامها بخطوة مماثلة للخطوة الكويتية.

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