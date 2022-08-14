واشنطن: صَدَمَ حاجزا قرب الكونغرس وأطلق النار في الهواء ثم انتحر

قضى رجل فجر اليوم، الأحد، قرب مقر الكونغرس، بعدما صدم بسيارته أحد الحواجز وأطلق النار في الهواء ثم على نفسه، وفق ما أعلنت الشرطة.

ولم يوضح بيان شرطة الكابيتول (المبنى الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ) هوية الرجل أو يشر إلى دوافعه. والكونغرس حاليا في عطلة، وقالت الشرطة: "لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أيا من أعضاء الكونغرس".

وقالت الشرطة الأميركية أن رجلا ارتطم بسيارته عند حاجز بالقرب من مبنى الكابيتول في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ثم بدأ في إطلاق أعيرة نارية في الهواء ولكل الاتجاهات من سيارته المحترقة، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وتأتي هذه الواقعة فيما تواجه سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عددا متزايدا من التهديدات، حيث حذر المسؤولون الفيدراليون من احتمال شن هجمات عنيفة على بنايات حكومية في الأيام التي أعقبت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، لمنزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا.

Removed from the Capitol just now, car that ran barricade and caught fire over night. pic.twitter.com/xUqqIfpsQa — AP Photos (@APLphotos) August 14, 2022

وتصاعد التوتر والسجال الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ضبط عدد من صناديق الوثائق الحكومية المصنّفة "سرية للغاية" في مقر إقامة ترامب، في فلوريدا.

وجاء في البيان أن الرجل صدم بسيارته حاجزا مقاما عند شارعي "إيست كابيتول ستريت" و"سيكوند ستريت" بعيد الساعة الرابعة فجرا، بحسب التوقيت المحلي.

وتابع البيان أن "النيران بدأت تشتعل في السيارة لدى خروج الرجل منها"، وأضاف "ثم أطلق الرجل عيارات عدة في الهواء".

وعندما استجاب الشرطيون إلى إطلاق النار واقتربوا من الرجل "أطلق النار على نفسه".

وباستثناء السائق لم يصب أحد بأي أذى.

وفتحت شرطة مدينة واشنطن تحقيقا حول الرجل وسجلّه.