  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

انقسام بين دول شمال أوروبا وألمانيا حول منح التأشيرات السياحيّة للروس

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 00:25

انقسام بين دول شمال أوروبا وألمانيا حول منح التأشيرات السياحيّة للروس
ساحة رئيسية في فنلندا يزورها سياح روس كثيرا (Getty Images)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

تباينت مواقف دول شمال أوروبا وألمانيا في أوسلو، الإثنين، بشأن تقييد منح التأشيرات السياحية للروس، ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو إجراء دعت إليه هلسنكي لكنه أثار تحفظ برلين.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، بعد اجتماع ضم رؤساء حكومة دول الشمال وألمانيا، إن "الشعب الروسي لم يبدأ الحرب لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك أنه يدعم الحرب".

وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك: "ليس من العدل أن يتمكن المواطنون الروس من دخول أوروبا ومنطقة شنغن كسياح (...) بينما تقتل روسيا الناس في أوكرانيا".

ومنذ فرض الحظر على الرحلات الجوية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، بات السياح الروس يأتون بأعداد متزايدة إلى الدولة الاسكندنافية التي تشترك في حدود طويلة مع روسيا، للعبور إلى دول أوروبية أخرى.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن تحفظه حيال هذا الإجراء.

وقال: "كان قرارا مهما من جانبنا بفرض عقوبات على المسؤولين عن الحرب وضد العديد من الأثرياء الموالين (للحكومة الروسية) وأولئك الذين يستفيدون ماليا واقتصاديا من نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف: "سنواصل القيام بذلك، لكنني أعتقد أنها ليست حرب الشعب الروسي، إنها حرب بوتين" معتبرا أن تقييد التأشيرات السياحية من شأنه أيضا معاقبة "كل من يهرب من روسيا لأنه يختلف مع النظام الروسي".

من جهتها، أشارت السويد عبر رئيسة الحكومة، ماغدالينا أندرسن، إلى أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن هذا الموضوع، فيما دعت الدنمارك إلى الحفاظ على الوحدة الأوروبية أمام موسكو.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن "أحد نجاحاتنا في هذه الحرب هو وحدتنا، وأعتقد أنه ينبغي أن نجري هذا النقاش".

بودكاست عرب 48

#أوكرانيا
#روسيا
#الحرب العالمية الثالثة
#ألمانيا
#منح التأشيرات السياحية للروس

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المعارض الروسيّ نافالني يقول إنه أودع في الحبس الانفراديّ
المعارض الروسيّ نافالني يقول إنه أودع في الحبس الانفراديّ

2022-08-16

الاتفاق النووي: إيران ترد على النص الأوروبي وواشنطن تطالبها بالتخلي عن المطالب "الخارجية"
الاتفاق النووي: إيران ترد على النص الأوروبي وواشنطن تطالبها بالتخلي عن المطالب "الخارجية"

2022-08-15

مهاجم سلمان رشدي عاد "متغيّرا" بعد زيارة إلى لبنان
مهاجم سلمان رشدي عاد "متغيّرا" بعد زيارة إلى لبنان

2022-08-15

الأكثر قراءة

القدس: 9 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

القدس: 9 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

2022-08-14
مجلس القضاء الأعلى في العراق للصدر: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء الأعلى في العراق للصدر: لا نملك صلاحية حل البرلمان

2022-08-14
بعد مطاردة 6 ساعات: الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

بعد مطاردة 6 ساعات: الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

2022-08-14
سلمان رشدي ورائد صلاح

سلمان رشدي ورائد صلاح

2022-08-14
كفر قرع: وفاة منيب أبو فنة متأثرا بإصابته في حادث طرق

كفر قرع: وفاة منيب أبو فنة متأثرا بإصابته في حادث طرق

2022-08-14