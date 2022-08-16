حريق وانفجار ذخائر بقاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم

اندلع حريق في قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014، صباح اليوم الثلاثاء، وتسببت النيران بانفجار ذخائر، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وبدأ الحريق عند الساعة 03,15 بتوقيت غرينتش في مستودع مؤقت للذخائر في قاعدة روسية في منطقة جانكوي الشمالية، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالات الأنباء الروسية. وأُصيب مدنيان بجروح، وفق ما قال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف.

وأُصيب مدنيان بجروح، وفق ما قال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف الذي زار موقع الحريق. وجرت عملية إجلاء للسكان في قرية مجاورة.

وبحلول الساعة 06,15 بتوقيت غرينتش، كانت الانفجارات مستمرة، حسبما أكّد أكسيونوف على تلغرام.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع على انفجار ذخائر تُستخدم في الطيران العسكري في مستودع يقع في أرض تابعة للمطار العسكري في ساكي في غرب شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وتقع شبه جزيرة القرم على خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية التي أطلقت عملية عسكرية ضد أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وتُحلّق طائرات روسية بشكل شبه يومي من شبه جزيرة القرم لضرب أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة كييف، وتقع العديد من مناطق شبه الجزيرة هذه ضمن نطاق عمليات المدافع والطائرات الأوكرانية.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر "بدأ الصباح، قرب جانكوي، بانفجارات".

وأضاف "للتذكير، القرم في بلد طبيعي كان عبارة عن البحر الأسود والجبال و(الأماكن) الترفيهية والسياحية. لكن القرم التي يحتلّها الروس هي عبارة عن انفجارات مستودعات للذخائر وخطر كبير بالموت للغزاة واللصوص".