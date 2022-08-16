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مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية تقول إن موقعها تعرض لهجوم سيبرانيّ "غير مسبوق"

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 23:54

مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية تقول إن موقعها تعرض لهجوم سيبرانيّ "غير مسبوق"
عناصر من الجيش الأوكراني يحرسون محطة نووية (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية "إينرغوأتوم" العامة، الثلاثاء، في بيان أنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي "غير مسبوق" على موقعها الإلكترونيّ، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.

وكتبت عبر "تليغرام": "في 16 آب/ أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الغزو الروسي ضد موقع إينرغوأتوم Energoatom الرسمي".

وأضافت أن الموقع "تعرض للهجوم من الأراضي الروسية".

وقالت "إينرغوأتوم" إن مجموعة "الجيش السيبراني الشعبي" الروسية، استخدمت أكثر من سبعة ملايين روبوت إنترنت لمهاجمة الموقع الإلكتروني طوال ثلاث ساعات.

وقرابة الظهر دعت قناة عبر "إنستغرام" بالروسية تحمل اسم "الجيش السيبراني الشعبي" متابعيها إلى مهاجمة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية.

لكن بحلول مساء الثلاثاء، أعلنت "تغيير" المخطط، وأعادت توجيه المناصرين إلى هدف جديد هو "المعهد الأوكراني للذكرى القومية"، وقد أصاب بطء موقعه الإلكتروني.

ويأتي الهجوم السيبراني في توقيت يتصاعد التوتر حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، والتي احتلّتها القوات الروسية في آذار/ مارس بعيد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ نهاية تموز/ يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أوكرانيا تعتمد على أربع محطات نووية لتأمين نحو 50 بالمئة من احتياجاتها للكهرباء.

وشهدت أوكرانيا أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986، عندما انفجر المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبيل، ما أدى إلى تسرب إشعاعي واسع.

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#مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية
#إينرغوأتوم

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