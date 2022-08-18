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قوات صينيّة إلى روسيا للمشاركة في تمارين عسكريّة مشتركة

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 10:04

قوات صينيّة إلى روسيا للمشاركة في تمارين عسكريّة مشتركة
(توضيحية - geety images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

ستتوجه قوات صينية إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بكين.

وترتبط بكين وموسكو بعلاقات دفاعية وثيقة. وقالت الصين إنها تريد دفع العلاقات الثنائية "إلى مستوى أعلى" في وقت تواجه موسكو عقوبات دولية وإدانات واسعة بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية الأربعاء إن مشاركتها في تدريبات "فوستوك" السنوية - التي قالت موسكو إنها ستجرى بين 30 آب/ أغسطس والخامس من أيلول/ سبتمبر - تأتي في إطار اتفاقية تعاون ثنائي مع روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الهدف هو تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة، وتعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة، وتقوية القدرة على الاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة".

وأوضحت أن الهند وبيلاروس ومنغوليا وطاجيكستان ودولا أخرى، ستشارك أيضا في التدريبات.

وتُتهم الصين والهند بتوفير غطاء دبلوماسي لروسيا خلال حربها المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا، من خلال معارضة العقوبات الغربية ومبيعات الأسلحة إلى كييف.

لكن بكين شددت على أن مشاركتها في التدريبات "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".

وهذه ثاني تدريبات عسكرية مشتركة تجريها القوات الصينية والروسية هذا العام.

فقد أجرت قاذفات قنابل من البلدين تدريبات استمرت 13 ساعة قرب اليابان وكوريا الجنوبية في أيار/ مايو ما أجبر هاتين الدولتين على إرسال طائرات مقاتلة، بينما كان الرئيس الأميركي جو بايدن يزور طوكيو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه بينما يتسبب دفء العلاقات بين الصين وروسيا في تقويض الأمن العالمي، فإن واشنطن "ليس لديها تفسير خاص" لتلك التدريبات.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن "معظم الدول المشاركة تشارك بشكل روتيني في مجموعة واسعة من التدريبات والتمارين العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا".

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#الصين
#روسيا
#تمارين عسكرية

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