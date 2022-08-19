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الأمم المتحدة تطالب مجددا بتحقيق باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 05:02

الأمم المتحدة تطالب مجددا بتحقيق باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

جددت الأمم المتحدة المطالبة بتحقيق شامل بمقتل الشهيدة الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد مرور 100 يوم على جريمة اغتيالها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس الخميس.

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من إجراء تحقيق دولي في ملابسات الجريمة قال حق إن "موقفنا بشأن قتل شيرين أبو عاقلة لم يتغير".

وأضاف أنه "ما زلنا نريد أن يجري تحقيق شامل، ونريد محاسبة المتورطين في عملية القتل تلك".

وحول ما إذا كان غوتيريش يدعم قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة قتل أبو عاقلة، قال حق إنه "ندعم التحقيقات التي يتم قبولها من قبل كل الأطراف المعنية".

وقُتلت أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" في 11 أيار/ مايو 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

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#شيرين أبو عاقلة
#الأمم المتحدة
#الاحتلال الإسرائيلي
#أنطونيو غوتيريش

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