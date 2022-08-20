  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

زيادة واردات الصين النفطية من السعودية

تاريخ النشر: 20/08/2022 - 09:27

زيادة واردات الصين النفطية من السعودية
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أظهرت بيانات رسمية صينية، اليوم السبت، زيادة واردات الصين من النفط الخام من السعودية خلال تموز/ يوليو الماضي، مقارنة مع حزيران/ يونيو، وصلت إلى 6.56 مليون طن أو 1.54 مليون برميل يوميا، ولكنها لا تزال أقل قليلا من المستوى الذي سجلته قبل عام. ويمثل هذا أدنى مستوى للواردات النفطية الصينية من السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث في تموز/ يوليو، مع زيادة مصافي التكرير المستقلة مشترياتها من الإمدادات المخفضة مع خفض الشحنات من الموردين المنافسين مثل أنغولا والبرازيل.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن واردات النفط الروسي بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة 7.6% عن العام الماضي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى.

ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في تموز/ يوليو والتي تعادل نحو 1.68 مليون برميل يوميا، أقل من المستوى القياسي المسجل في أيار/ مايو من العام الجاري، والذي يقترب من مليوني برميل يوميا. وتعد الصين أكبر مشتر للنفط لروسيا.

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا منذ بداية العام حتى الآن 48.45 مليون طن، بزيادة 4.4% عن العام الماضي، رغم أنها ما زالت تأتي خلف السعودية التي وردت للصين 49.84 مليون طن أو أقل واحد في المئة عن مستوى العام الماضي.

ولم تسجل الجمارك أي واردات من فنزويلا أو إيران الشهر الماضي. وتجنبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر 2019 خوفا من التعرض لعقوبات أميركية ثانوية.

بودكاست عرب 48

#واردات النفط
#النفط السعودي
#الصين
#روسيا
#واردات الصين

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل أكثر من 120 ناشطا حقوقيا منذ بداية العام في كولومبيا
مقتل أكثر من 120 ناشطا حقوقيا منذ بداية العام في كولومبيا

2022-08-20

مقتل 12 على الأقل في حصار فندق بالصومال
مقتل 12 على الأقل في حصار فندق بالصومال

2022-08-20

تقرير: إيران تتنازل عن شرطها برفع "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب الأميركية
تقرير: إيران تتنازل عن شرطها برفع "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب الأميركية

2022-08-20

الأكثر قراءة

الشرطة الألمانية تفتح تحقيقا أوليا بتصريحات عباس حول المحرقة

الشرطة الألمانية تفتح تحقيقا أوليا بتصريحات عباس حول المحرقة

2022-08-19
حالة الطقس: اشْتِدادُ الحَرِّ في البلاد لغاية منتصف الأسبوع المقبل

حالة الطقس: اشْتِدادُ الحَرِّ في البلاد لغاية منتصف الأسبوع المقبل

2022-08-19
ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد

ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد

2022-08-19
انتشال جثة شاب من بئر غرب رام الله

انتشال جثة شاب من بئر غرب رام الله

2022-08-19
حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

2022-08-19