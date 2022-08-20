زيادة واردات الصين النفطية من السعودية

أظهرت بيانات رسمية صينية، اليوم السبت، زيادة واردات الصين من النفط الخام من السعودية خلال تموز/ يوليو الماضي، مقارنة مع حزيران/ يونيو، وصلت إلى 6.56 مليون طن أو 1.54 مليون برميل يوميا، ولكنها لا تزال أقل قليلا من المستوى الذي سجلته قبل عام. ويمثل هذا أدنى مستوى للواردات النفطية الصينية من السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث في تموز/ يوليو، مع زيادة مصافي التكرير المستقلة مشترياتها من الإمدادات المخفضة مع خفض الشحنات من الموردين المنافسين مثل أنغولا والبرازيل.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن واردات النفط الروسي بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة 7.6% عن العام الماضي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى.

ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في تموز/ يوليو والتي تعادل نحو 1.68 مليون برميل يوميا، أقل من المستوى القياسي المسجل في أيار/ مايو من العام الجاري، والذي يقترب من مليوني برميل يوميا. وتعد الصين أكبر مشتر للنفط لروسيا.

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا منذ بداية العام حتى الآن 48.45 مليون طن، بزيادة 4.4% عن العام الماضي، رغم أنها ما زالت تأتي خلف السعودية التي وردت للصين 49.84 مليون طن أو أقل واحد في المئة عن مستوى العام الماضي.

ولم تسجل الجمارك أي واردات من فنزويلا أو إيران الشهر الماضي. وتجنبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر 2019 خوفا من التعرض لعقوبات أميركية ثانوية.