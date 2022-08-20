إصابات بقصف روسي بالقرب من محطة نووية.. وكييف تتهم موسكو "بإرهاب نووي"

عرب ٤٨/ أ ف ب

أصيب 12 أوكرانيا، السبت، في قصف روسي على مدينة فوزنيسينسك القريبة من محطة نووية في جنوبي البلاد، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية متهمة موسكو "بإرهاب نووي".

وقالت النيابة على "تيليغرام" إنه "وفقا للمعلومات الأولية، أصيب 12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال. طفلان في حالة خطيرة" بعد الهجوم الذي استهدف منطقة ميكولايف.

وفي وقت سابق، أكد حاكم المنطقة فيتالي كيم على المنصة نفسها إصابة تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين ثلاثة وسبعة عشر عاماً "وجميعهم بحالة حرجة"، مؤكداً أن فتاة فقدت إحدى عينيها في الهجوم.

وتقع فوزنيسينسك على بعد نحو عشرين كيلومترًا من محطة بريفدينوكراينسك النووية الأوكرانية وعلى بعد نحو 70 كيلومترًا من ميكولايف.

وطال القصف مبنى سكنيًا وعددًا من المنازل في فوزنيسينسك التي تضم نحو 30 ألف نسمة، وفق ما قال جهاز خدمة الدولة لحالات الطوارئ على "فيسبوك" ناشرًا صور مبنى مدمر.

ويستهدف قصف روسي عنيف ومتواصل منطقة ميكولايف القريبة من خيرسون التي استولت عليها القوات الروسية بشكل شبه كامل منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

وندد أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالهجوم قائلًا "فوزنيسينسك منطقة إرهابية ما دفع روسيا إلى ضرب بناية سكنية".

وأضاف "هدفنا أن لا نجعل الجيل الحالي من الروس يتحمل المسؤولية فقط لكن أيضًا أبناؤهم وأحفادهم. روسيا ستدفع الثمن".

وأكد الجيش الاوكراني صباحًا على "تيليغرام" إسقاط أربعة صواريخ كروز روسية من نوع كاليبر قرب مدينة دنيبرو (وسط-شرق) أطلقت عبر البحر الأسود، بواسطة نظام دفاع جوي من طراز إس-300.

وأكد إيفان فيديروف رئيس بلدية مدينة ميليتوبول في منطقة خيرسون والذي يعيش في المنفى على "تيليغرام" أن أوكرانيا قصفت قاعدة عسكرية روسية في هذه المدينة المحتلة.

ميدانيًا، أفاد الجيش الأوكراني بمحاولات هجوم روسية لا سيما في منطقة دونيتسك بالقرب من بخموت وزايتسيفه وكوديما. وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان صباحًا أن "المعارك متواصلة".