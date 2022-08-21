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العثور على جثة مسؤول أمني أوكراني مقتول بمنزله

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 14:27

العثور على جثة مسؤول أمني أوكراني مقتول بمنزله
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

عُثر على مسؤول محلّي في جهاز الأمن الأوكراني ميتًا في منزله في وسط أوكرانيا، حسبما أعلنت النيابة العامة، الأحد.

وقالت النيابة العامة عبر "تيليغرام" إن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من، مساء السبت، صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.

وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقًا للتوصّل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحقّقون.

من جهته، أكد المسؤول المحلي المنتخب أندري لافروس على "تيليغرام"، أن المسؤول قتل نفسه بإطلاق النار على رأسه.

ويدير ناكونيتشني المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد منذ كانون الثاني/ يناير 2021.

وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس وحدة أمن الدولة إيفان باكانوف في تموز/يوليو، متهمًا إياه بعدم بذل جهود كافية لمحاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو التي غزت أوكرانيا في شباط/فبراير.

ثم أعلن زيلينسكي عن "إعادة النظر في الكادر الإداري" لجهاز الأمن الأوكراني، حيث تمّ فصل العديد من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة.

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#أوكرانيا
#مقتل مسؤول أمني أوكراني

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