  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

واشنطن وبرلين وباريس ولندن تدعو إلى "ضبط النفس" بشأن محطة زابوريجيا النوويّة 

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 20:49

واشنطن وبرلين وباريس ولندن تدعو إلى "ضبط النفس" بشأن محطة زابوريجيا النوويّة 
جندي روسيّ أمام محطة زابوريجيا النوويّة (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأحد، إلى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، والتي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وقال الناطق باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، وشولتس ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد طلبوا أيضا بعد مشاورات هاتفية، "الإسراع" في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان.

وأحيا تجدد المعارك في محيط المحطة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، المخاوف من كارثة أسوأ من تلك التي وقعت في تشيرنوبيل، مع تبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن الهجمات.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة.

وخلال مشاوراتهم الأحد، توافق القادة الغربيون الأربعة على "الاستمرار في دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي".

بودكاست عرب 48

#محطة زابوريجيا النووية
#الولايات المتحدة
#فرنسا
#ألمانيا
#بريطانيا
#تشيرنوبيل
#موسكو
#الحرب الروسية الأوكرانية
#حرب نووية
#الحرب العالمية الثالثة

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإثنين: قمة عربية مصغرة في مدينة العلمين الجديدة المصرية
الإثنين: قمة عربية مصغرة في مدينة العلمين الجديدة المصرية

2022-08-21

العراق: انتشال جثث 4 أشخاص من تحت ركام مزار دينيّ إثر انهيار
العراق: انتشال جثث 4 أشخاص من تحت ركام مزار دينيّ إثر انهيار

2022-08-21

الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران: يستأنف مهامه خلال أيام
الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران: يستأنف مهامه خلال أيام

2022-08-21

الأكثر قراءة

أم الفحم: اعتقال شخصين بشبهة الاعتداء على القائم بأعمال رئيس البلدية

أم الفحم: اعتقال شخصين بشبهة الاعتداء على القائم بأعمال رئيس البلدية

2022-08-20
الحركة الأسيرة تطلق حراكا لمواجهة تصعيد الاحتلال وتلوح بإضراب جماعي

الحركة الأسيرة تطلق حراكا لمواجهة تصعيد الاحتلال وتلوح بإضراب جماعي

2022-08-20
دراسة: النجم الأكبر في الكون أقل حجمًا مما كان يُعتقَد

دراسة: النجم الأكبر في الكون أقل حجمًا مما كان يُعتقَد

2022-08-20

"حماس" و"الجهاد" تدينان تحقيق الشرطة الألمانية بتصريحات الرئيس الفلسطيني

2022-08-20
المرونة الإيرانية تهدد لبيد

المرونة الإيرانية تهدد لبيد

2022-08-20