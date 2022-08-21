واشنطن وبرلين وباريس ولندن تدعو إلى "ضبط النفس" بشأن محطة زابوريجيا النوويّة 

دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأحد، إلى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، والتي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وقال الناطق باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، وشولتس ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد طلبوا أيضا بعد مشاورات هاتفية، "الإسراع" في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان.

وأحيا تجدد المعارك في محيط المحطة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، المخاوف من كارثة أسوأ من تلك التي وقعت في تشيرنوبيل، مع تبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن الهجمات.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة.

وخلال مشاوراتهم الأحد، توافق القادة الغربيون الأربعة على "الاستمرار في دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي".