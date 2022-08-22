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روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن محطة زابوريجيا النووية

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 19:21

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن محطة زابوريجيا النووية
تدريب على وقوع حادث نووي محتمل في زابوريجيا (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت اليوم، الإثنين، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم غد، الثلاثاء، بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووي، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.

وسيطرت القوات الروسية في آذار/ مارس الماضي، على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وما زالت المحطة قريبة من جبهة القتال وتعرضت لقصف متكرر في الأسابيع الماضية مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وأثارت ضربات المدفعية والصواريخ قرب مجمع زابوريجيا للطاقة النووية، الذي يقع على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو ويخضع حاليا للاحتلال الروسي، مخاوف بشأن وقوع كارثة نووية ودفعت إلى إطلاق دعوات لنزع سلاح المنطقة المحيطة بالمجمع.

محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية (Getty Images)

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن القصف المتكرر في المنطقة الذي لامس بعضه المجمع. وخضع المجمع النووي لسيطرة القوات الروسية بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط، لكنه لا يزال يدار أساسًا بأيدي فنيين أوكرانيين.

وأجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس الأحد، محادثات هاتفية أكدوا خلالها أهمية ضمان سلامة المنشآت النووية الأوكرانية.

كما رحبوا بالمناقشات التي دارت في الآونة الأخيرة بشأن تمكين بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من الذهاب إلى المحطة وشددوا على "التزامهم الصارم" بدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

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#محطة زابوريجيا
#سفير روسيا لدى الأمم المتحدة
#موسكو
#مجلس الأمن الدولي
#الطاقة النووي

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