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الجيش الإيرانيّ يبدأ مناورات واسعة النطاق للطائرات المسيّرة

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 23:54

الجيش الإيرانيّ يبدأ مناورات واسعة النطاق للطائرات المسيّرة
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

يبدأ الجيش الإيراني اعتبارا من الأربعاء، مناورات واسعة لطائراته المسيّرة على امتداد مساحة الجمهورية الإسلامية، تهدف إلى إظهار "قوة" هذا السلاح ذي الدور المتنامي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الثلاثاء.

جاء ذلك بعد يومين من تقرير صدر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، والذي أفاد بأن الطائرات المسيرة تحولت من ظاهرة هامشية إلى "تهديد متصاعد" بنظر إسرائيل، بعد أن أصبحت حركة حماس وحزب الله وميليشيات موالية لإيران باستخدامها ضد إسرائيل وحليفاتها في المنطقة، بينها دول في الخليج والقوات الأميركية في قاعدة التنف في سورية.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي عن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش، حبيب الله سياري قوله إن المناورات ستجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيّرة، وتشمل مساحات على امتداد البلاد.

وأوضح أنها "المرة الأولى، التي يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيّرة على مستوى القوى الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقر المشترك للدفاع الجوي". والقوى الأربع للجيش هي الجوية والبرية والبحرية، والدفاع الجوي.

وأضاف سياري أن المناورات ستقام "من المياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب، إلى الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والوسطى للبلاد".

وعَدَّ أن المناورات التي لم يحدد مداها الزمني، ستعكس "جزءا فقط من قوة الطائرات المسيّرة (...) للجيش الإيراني التي تنفذ عمليات في مختلف مهمات الاستطلاع والمراقبة والهجوم".

وبدأت إيران تطوير برامج للطائرات المسيّرة منذ ثمانينات القرن الماضي خلال الحرب ضد العراق.

ويثير هذا البرنامج قلق الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوتين اللدودتين لإيران اللتين تتهمانها بتوفير هذا السلاح لحلفائها الإقليميين مثل "حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمتمردين الحوثيين في اليمن، أو استخدامها لاستهداف القوات الأميركية وحركة الملاحة في الخليج.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 عقوبات على شخصيات مرتبطة بهذا البرنامج.

وفي تموز/ يوليو، قال مسؤول في البيض الأبيض إن روسيا تعتزم شراء طائرات مسيّرة من إيران، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما عدّته طهران اتهاما "لا أساس له".

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني في أيار/ مايو للمرة الأولى، لقطات من قاعدة محصّنة تحت الأرض للطائرات المسيّرة تابعة للجيش، وذلك بعد أسابيع من كشف الحرس الثوري في آذار/ مارس، عن قاعدة مماثلة له.

وسبق للقوات المسلحة الإيرانية اختبار أنواع مختلفة من هذه الطائرات.

وشدد سياري على أن "دقة وقوة الأسلحة (...) قدرات التوجيه وأنظمة التحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيّرة، هي من الأمور التي سيتم اختبارها وتقييمها في المناورات" التي تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء.

بودكاست عرب 48

#إيران
#تدريبات عسكرية
#مسيرات
#طائرات مسيرة
#إسرائيل
#طهران

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