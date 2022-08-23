السفارة الأميركية في كييف تحذّر رعاياها وتدعوهم "لمغادرة البلاد فورا"

وجهت السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، تحذيرا، من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبان حكومية في أوكرانيا "في الأيام المقبلة"، داعية المواطنين الأميركيين إلى "مغادرة أوكرانيا اعتبارًا من الآن".

وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها الالكتروني الثلاثاء "تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثّف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة".

ودعت السفارة مواطنيها إلى "مغادرة أوكرانيا اعتبارًا من الآن عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة".

ويدخل الغزو الروسي لأوكرانيا الأربعاء شهره السابع.

منذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف في نهاية آذار/مارس، تتركّز معظم المعارك في شرق أوكرانيا، حيث تباطأ تقدم القوات الروسية قبل أن يتعثر. وتقدّمها بطيء أيضًا في الجنوب حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تشنّ هجومًا مضادًا.

مع ذلك، تواصل روسيا استهداف المدن الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، ونادرًا ما تستهدف هذه الضربات العاصمة أو المناطق المحيطة بها.