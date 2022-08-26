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القضاء الأميركي ينشر وثيقة تبرر تفتيش منزل ترامب

تاريخ النشر: 26/08/2022 - 21:21

القضاء الأميركي ينشر وثيقة تبرر تفتيش منزل ترامب
ترامب (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

نشر القضاء الأميركي اليوم، الجمعة، وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، إذ جرى تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.

وكان القاضي الفدرالي، بروس راينهارت، قد طالب وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع ترامب، مشيرا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.

لكن القاضي قبل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة، التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية، باسم الحاجة "الملحة" لحماية التحقيقات.

وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12:00 (16:00 بتوقيت غرينتش) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.

وقد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحا "مهما لدرجة انه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم".

في 8 آب/أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

ومما يذكر أن ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لطالما انتقد هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.

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#دونالد ترامب
#أميركا

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