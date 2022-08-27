الصين تنشر طائرات عسكرية وسفن حربية حول تايوان

أرسلت الصين 21 طائرة عسكرية و5 سفن حربية إلى محيط تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي؛ حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت.

وجاء في بيان للوزارة التايوانية، أنها "رصدت 5 سفن حربية و21 طائرة لجيش التحرير الشعبي حول تايوان".

وأضاف البيان أن "13 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت ما يعرف بخط الوسط الفاصل لمضيق تايوان، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايواني (ADIZ)".

ووصلت السيناتور الأميركية مارشا بلاكبيرن إلى تايوان، الخميس، في ثاني زيارة يقوم بها أحد أعضاء الكونغرس الأميركي إلى تايبيه، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق من آب/أغسطس الجاري.

وتهدف سياسة الصين في إرسال سفن وطائرات حربية بشكل مستمر إلى ردع تايوان التي يقطنها أكثر من 24 مليون شخص، عن إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان مطلع آب/أغسطس الجاري، رغم التحذيرات المتكررة من الصين.

وأعقب رحلة بيلوسي زيارة أخرى لوفد برلماني أميركي وصل تايبيه، الأسبوع الماضي، بقيادة السيناتور الديمقراطي إيد ماركي، وضم أيضا 4 أعضاء من مجلس النواب.

والتقى الوفد برئيسة تايوان تساي إنغ ون، الإثنين، وبحث الجانبان التعاون في مجال الأمن وسلاسل التوريد.

وتنظر الصين إلى زيارات المسؤولين الأميركيين على أنها "استفزاز" لها و"تبعث بإشارات خاطئة للانفصاليين" في تايوان.

وبخلاف التدريبات العسكرية، ردت بكين على زيارة بيلوسي بتخفيض مستوى الحوار العسكري مع الولايات المتحدة وتعليق التعاون في مجال تغير المناخ إلى جانب إجراءات مضادة أخرى.

ودبلوماسيا، تعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، لكن بكين "تستاء" من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجز من أراضيها.

وتستخدم تايوان علمها الخاص وعملتها المحلية، إلا أن الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلة، فيما تهدد بكين باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخل عسكري خارجي لصالحها.