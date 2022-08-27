تجدد القصف على محطة زابوريجيا النووية في ظلّ تحذيرات من خطر انتشار مواد مشعة

عرب ٤٨/ أ ف ب

تراشقت أوكرانيا وروسيا مجدّدا الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية، السبت، في حين حذّرت الشركة المشغّلة للمنشأة من مخاطر انتشار مواد مشعة.

وتحتلّ القوات الروسية هذه المحطة الواقعة في الجنوب الأوكراني منذ بدء غزوها لأوكرانيا.

وتبادلت كييف وموسكو مرارا الاتهامات بشنّ هجمات جوية على محيط المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا تقع في مدينة إنرغودار.

وكشفت شركة "إنرغوأتوم" المشغّلة لها السبت أن القوات الروسية "قصفتها مرّات عدّة" في اليوم السابق.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية من جانبها بيانا يدحض هذه المزاعم جاء فيه أن القوات الأوكرانية هي المسؤولة عن وابل من 17 قذيفة استهدفت الموقع.

وكتبت "إنرغوأتوم" على "تلغرام" إن "البنى التحتية للمحطة تضرّرت بفعل القصف المتوالي. وهناك خطر في تسرّب الهيدروجين وانتشار مواد مشعّة، فضلا عن ارتفاع خطر اندلاع حريق".

وقالت الشركة إن المصنع، ومنذ ظهر السبت (9,00 ت غ) "يعمل في ظلّ خطر انتهاك معايير السلامة من الإشعاع والحرائق".

وصرّحت وزارة الدفاع الروسية من جهتها أن القوات الأوكرانية "قصفت موقع المحطة ثلاث مرّات" من محيط بلدة مرهانيت المواجهة للمحطة على الضفة المقابلة لنهر دنيبر.

واتّهمت الوزارة في بيانها كييف بممارسة "إرهاب نووي"، مشيرة إلى أن القذائف سقطت بالقرب من مواقع يخزّن فيها وقود نووي ومخلّفات إشعاعية.

لكنّها شدّدت على أن مستويات الإشعاع في المحطة "تبقى طبيعية".

الخميس، فُصلت المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لأول مرة منذ بدء تشغيلها قبل أربعة عقود. وألقت شركة "إنرغوأتوم" باللوم على "تصرفات الغزاة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن القصف الروسي لآخر خطّ كهرباء نشط يربط المحطة بالشبكة.

وأعيد المصنع إلى الخدمة، بعد ظهر الجمعة، لكن زيلينسكي حذّر من أن "ما تفعله القوات الروسية... يستدعي دوما التأهب للسيناريو الأسوأ".

وحضّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إرسال بعثة إلى المحطة "في أقرب وقت ممكن للمساعدة في استقرار السلامة والأمن النوويين".

وأعرب مدير الوكالة رافاييل غروسي عن رغبته في زيارة الموقع في خلال أيّام، محذّرا من خطر وقوع كارثة.

وقالت لانا زيركال مستشارة وزير الطاقة الخميس إنّ بعثة تفتيش تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستصل إلى المحطة "الأسبوع المقبل".

لكنها كشفت عبر أثير "راديو ان في" أنها تشكّك في قدرة الوفد على المضي قدما في مهمّته، بالرغم من الالتزامات الروسية، إذ إن موسكو "تختلق كلّ الظروف كي لا تصل البعثة إلى الموقع".

أفادت وزارة الدفاع البريطانية أن صورا لأقمار اصطناعية أظهرت وجودا متزايدا للقوات الروسية في المحطة مع ناقلات جند مدرّعة على مسافة 60 مترا من أحد المفاعلات.

وتشتبه كييف في أن موسكو تنوي تحويل الكهرباء من محطة زابوريجيا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إلى أراضيها بقرار أحادي في 2014. وقد حذّرت موسكو من مغبّة الإقدام على خطوة كهذه.

وقال فيدانت باتل الناطق باسم الخارجية الأميركية أمام صحافيين إن "الكهرباء التي تنتجها المحطة هي ملك لأوكرانيا عن حقّ"، واصفا محاولات تحويل الكهرباء إلى مناطق محتلة "بغير المقبولة".

وقد تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل هذا الأسبوع شهره السابع بأزمة طاقة عالمية، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز ارتفاعا شديدا.

وكشفت ألمانيا وفرنسا الجمعة عن أسعار قياسية ستفرضها على الكهرباء في 2023، هي أعلى بأكثر من 10 مرّات من تلك المعمول بها هذه السنة.

وتعهّد الاتحاد الأوروبي الذي يجاهر بدعمه لأوكرانيا بجعل أعضائه السبعة عشر يتخلّون تدريجا عن إمدادات الطاقة الروسية، تنديدا بغزو روسيا لجارتها.

وأعلنت رئاسة الاتحاد الجمعة عن عقد قمّة طارئة للتطرّق إلى أزمة الطاقة مع اقتراب الشتاء.