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روسيا توقف الغاز إلى أوروبا وفريق من وكالة الطاقة يزور محطة زابوريجيا

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 08:52

روسيا توقف الغاز إلى أوروبا وفريق من وكالة الطاقة يزور محطة زابوريجيا
(gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، صباح اليوم الأربعاء، إن فريق تفتيش تابعا للوكالة tي طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا التي تعرضت لعمليات قصف في الأسابيع الأخيرة.

يأتي ذلك، فيما أوقفت روسيا من جديد، اليوم الأربعاء، إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، بحسب ما أفادت شبكة "إنتسوغ" الأوروبية لنقل الغاز.

وكانت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت في وقت سابق عن هذا التوقف المقرر لثلاثة أيام، والناتج عن أشغال في محطة ضغط في شمال ألمانيا يتم تصدير الغاز منها إلى دول أوروبية أخرى.

وقال غروسي للصحافيين في كييف قبيل انطلاقه "نحن نتحرك أخيرا بعد جهود استمرت لأشهر عدة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه إلى داخل محطة زابوريجيا النووية" وهي الأكبر في أوروبا.

ويحتل الجيش الروسي هذا الموقع منذ مطلع آذار/مارس، بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأضاف غروسي "أدرك كليا أهمية هذه اللحظة ونحن مستعدون. الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة. سنعد تقريرا بعد مهمتنا. سنمضي بعض الأيام هناك".

وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، استقبل، أمس الثلاثاء، خبراء الوكالة، مشددا على أن الأسرة الدولية يجب أن تحصل من روسيا على "نزع فوري للسلاح" في المحطة.

وأضاف أن هذا يشمل "انسحاب كل العسكريين الروس مع كل متفجراتهم وأسلحتهم من هذا الموقع في جنوب أوكرانيا الذي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفه.

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#روسيا
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#محطة زابوريجيا
#رافاييل غروسي

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