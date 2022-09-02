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أفغانستان: 18 قتيلا و21 جريحا بانفجار في مسجد

تاريخ النشر: 02/09/2022 - 14:46

أفغانستان: 18 قتيلا و21 جريحا بانفجار في مسجد
قوات طالبان يغلقون محيط المسجد الذي وقع فيه الانفجار، اليوم (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: بلال ضاهر

أعلن مسؤولون أفغان أن انفجارا هز مسجدا مزدحما في غرب أفغانستان اليوم، الجمعة، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم رجل دين بارز، وأصيب ما لا يقل عن 21 شخصا.

ووقع الانفجار في مسجد غوزارجاه في مدينة هيرات، خلال صلاة الجمعة، حيث تكون أماكن العبادة مزدحمة بشكل خاص.

وأسفر الانفجار عن مقتل مجيب الرحمن أنصاري، وهو رجل دين بارز كان معروفا في جميع أنحاء أفغانستان بانتقاده لحكومات البلاد المدعومة من الغرب على مدى العقدين الماضيين. وينظر إلى أنصاري على أنه مقرب من طالبان، التي سيطرت على البلاد قبل عام مع انسحاب القوات الأجنبية.

وأكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، وفاة أنصار. "في هجوم وحشي الجمعة في هرات"، وأضاف أنه "تعبّر الإمارة الإسلامية عن حزنها العميق لموته، وسيعاقَب المسؤولون عن هذه الحادثة بسبب أفعالهم الشنيعة".

وفي خطبة ألقاها أمام رجال دين في كابول، في نهاية حزيران/يونيو الماضي، قال الأنصاري إن أي شخص يحاول الإطاحة بنظام طالبان يجب قطع رأسه، مضيفا أنه "لم يرفع علم طالبان هذا بسهولة ولن ينزل بسهولة".

وقال المسؤول بمركز الإسعاف في هيرات، محمد داود محمدي، إن سيارات الإسعاف نقلت 18 جثة و21 مصابا من الانفجار إلى المستشفيات في المدينة.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها جثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة. وكان تنظيم "داعش" الذي سبق أن نفذ سلسلة من الهجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية في أفغانستان وأهدافا لطالبان، قد أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة على مساجد.

يجتذب مسجد هيرات أتباع الإسلام السني، التيار المهيمن في أفغانستان والذي تتبعه حركة طالبان أيضا.

في العام الذي أعقب سيطرة طالبان على أفغانستان، هاجم "داعش" عدة مساجد في هجمات انتحارية خلال صلاة الجمعة، مع التركيز على استهداف المسلمين الشيعة.

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#أفغانستان
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