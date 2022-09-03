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إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 23:27

إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفاد جهاز الأمن الإيراني، السبت، بأنه جرى تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال البلاد، وذلك على خلفية ارتباطها بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"؛ وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

ووفقا لدائرة الأمن بمحافظة مازندران، فإنه "جرى ضبط 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة البهائية واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة".

وأضافت أن "عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي تدربا في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".

وفي مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، ذكرت وزارة الأمن الإيرانية أن "عناصرها اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية، من بينها أعضاء رئيسيون من أتباع الفرقة البهائية في إيران".

وأشارت السلطات في طهران آنذاك، إلى أن "قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عددا من أعضاء القيادة المركزية لشبكة تجسس بهائية".

وأوضحت السلطات الأمنية الإيرانية، أن "المحتجزين كانوا على صلة مباشرة بالمركز الإسرائيلي المعروف بـ’بيت العدل’".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية، فإن المشتبه بهم على صلة بالمركز البهائي العالمي الموجود في إسرائيل.

وذكرت الوزارة أن المشتبه بهم جمعوا المعلومات في المركز نفسه ونقلوها إلى الهدف في المركز البهائي في إسرائيل، حيث لم تحدد عدد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم حينها.

وذكرت أن "وثائق استخباراتية موثوقة كشفت أن المركز الرئيسي في إسرائيل، قد أبلغ الشبكة الإيرانية إستراتيجية إعادة تنظيم الطائفة البهائية في إيران تحت عنوان خطة "خط الدعاية العدوانية"، وأوكلتها مهمة جمع معلومات بأهداف خاصة".

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#إيران
#خلية تجسس
#الموساد
#إسرائيل

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