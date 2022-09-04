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باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1290

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 10:05

باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1290
من آثار الفيضانات في باكستان (Gettyimages)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: طارق طه

أعلنت السلطات الباكستانية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1290 قتيلا، وذلك إثر مصرع 26 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الكوارث الوطنية، في بيان، أن 26 شخصا لقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية، منهم 24 قضوا في إقليم السند جنوبي البلاد، ليرتفع الإجمالي في عموم باكستان إلى 1290 قتيلا.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم في حوادث منفصلة مرتبطة بالفيضانات في شمال غربي إقليم خيبر بختونخوا، وإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، اللذين تضررا بشدة من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وجاءت حصيلة القتلى الجديدة ارتفاعا من 1265 منذ بدء هطل الأمطار الغزيرة والفيضانات منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

ومنذ 14 حزيران/ يونيو الماضي، لقي ما مجموعه 286 شخصا حتفهم في خيبر بختونخوا، تلا ذلك 259 وفاة في بلوشستان، وفقًا للهيئة ذاتها.

وأشار البيان إلى أن "188 شخصا لقوا حتفهم في إقليم البنجاب شمال شرقي البلاد".

وبلغت إجمالي الإصابات في عموم البلاد أكثر من 6 آلاف شخص منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.

وأمس الجمعة، طلبت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، شيري رحمن، من تركيا إرسال وفد تقني لمساعدة بلادها في أعمال إغاثة متضرري السيول.

جاء ذلك خلال لقائها وزيري الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم التركيين، اللذين يزوران باكستان للاطلاع على أعمال الإغاثة جراء الفيضانات والسيول.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.

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#فيضاانات باكستان
#ضحايا الفضيانات في باكستان
#تغير المناخ في باكستان

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