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إيران تعتزم شراء مقاتلات "سوخوي سو 35" من روسيا

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 12:20

إيران تعتزم شراء مقاتلات "سوخوي سو 35" من روسيا
مقاتلات من طراز سوخوي سو - 35 (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلن قائد القوات الجوية الإيراني، الجنرال حميد وحيدي، أمس الأحد، أن بلاده تعتزم شراء مقاتلات من طراز سوخوي سو - 35 من روسيا، كما نقلت عنه وسيلة إعلام محلية.

وقال وحيدي لوكالة "بورنا" للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة إن "الجيش الإيراني يعتزم شراء (مقاتلات) سوخوي 35 من روسيا".

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي بلد يتعامل تجاريا مع القوات الايرانية، وخصوصا الحرس الثوري المدرج على القائمة السوداء ل"التنظيمات الإرهابية".

وتجري ايران وروسيا محادثات منذ أعوام لتسليم طهران مقاتلات سوخوي سو-30، الأمر الذي تنتقده واشنطن أيضا.

لكن وحيدي أوضح أن "شراء سوخوي 30 ليس على جدول الأعمال".

وأضاف "نأمل أن نحصل مستقبلا على مقاتلات سو-35 من الجيل المعروف ب4++".

وكانت طهران وموسكو وقعتا في 2007 عقدا لتسليم منظومة اس-300 الروسية المضادة للصواريخ، لكن موسكو علقت في 2010 عملية البيع تنفيذا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفي 2015، قبيل التوصل الى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني، أجازت موسكو مجددا تسليم المنظومة المذكورة.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية لوسائل الإعلام في أيار/مايو 2016 إن طهران باتت "تملك منظومة إس - 300 الإستراتيجية".

وأطلقت روسيا في التاسع من آب/ أغسطس قمرا اصطناعيا إيرانيا للمراقبة، ذكرت الصحافة الأميركية أن موسكو يمكنها استخدامه لدعم هجومها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران.

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#مقاتلات من طراز سوخوي سو - 35
#روسيا
#إيران
#إيران تعتزم شراء مقاتلات روسية

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