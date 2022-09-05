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باكستان: حصيلة الفيضانات ترتفع إلى 1325

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 22:46

باكستان: حصيلة الفيضانات ترتفع إلى 1325
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ارتفعت حصيلة الفيضانات في باكستان إلى 1325 قتيلا، وذلك إثر مصرع 26 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب ما أعلنت السلطات الباكستانية الإثنين.

وقالت هيئة الكوارث الوطنية في بيان، إن "11 شخصا لقوا مصارعهم في الـ24 ساعة الأخيرة، في إقليم السند، ليرتفع الإجمالي في عموم البلاد إلى 1325 قتيلا".

وأضافت الهيئة أن حصيلة القتلى في إقليم السند لوحده بلغت 522 وذلك منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات منتصف حزيران/يونيو الماضي.

ووفق البيان، فإن عدد قتلى الفيضانات في إقليم خيبر بختنخوا وصل 289 شخصا.

كما لقي 260 شخصا مصرعهم في إقليم بلوشستان و189 آخرين في إقليم البنجاب منذ بداية الفيضانات.

وبلغت إجمالي الإصابات في عموم البلاد 12 ألفا و703 أشخاص منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان.

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#باكستان
#فيضانات

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