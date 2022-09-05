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تقرير للأمم المتحدة: الصومال على "حافة المجاعة"

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 13:11

تقرير للأمم المتحدة: الصومال على "حافة المجاعة"
أطفال صوماليون (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

وجّه رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الإثنين، "تنبيها أخيرا" قبل حلول كارثة على الصومال بين الأشهر تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر.

وأعلن غريفيث خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو أن الصومال على "حافة المجاعة"، وأشار إلى أن "المجاعة على الأبواب. اليوم أوجه تنبيهي الأخير. يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر من هذه السنة".

وحذر بأن الكارثة ستطال منطقتي بيدوة وبورهكبا في جنوبي البلاد.

وأعرب غريفيث الذي وصل، الخميس، إلى الصومال عن "صدمته الكبيرة حيال مدى الألم والمعاناة الذي يلحق بالكثير من الصوماليين".

وتواجه الصومال جفافا غير مسبوق يطال 7,8 ملايين شخص يشكلون نصف السكان تقريبا، بينهم 213 ألفا معرضون لخطر المجاعة، وفق أرقام الأمم المتحدة.

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#الصومال
#المجاعة في الصومال
#الجفاف في الصومال

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